Рафинья открыл счет в матче против «Бетиса». Все благодаря потрясающему ассисту Бальде 🔥

Сделал все сам.

«Барселона» открыла счет в матче против «Бетиса» ― Рафинья заколотил гол с шикарной передачи Алекса Бальде.

Юный защитник получил гол в центре поля и самолично протащил его мимо половины игроков противника на огромной скорости.

Бальде мог бы забить сам, но решил отдать пас на Рафинью. Тому осталось только заколотить мяч с пары метров.

Бальде ― бриллиант!