Рафинья открыл счет в матче против «Бетиса». Все благодаря потрясающему ассисту Бальде 🔥
Сделал все сам.
«Барселона» открыла счет в матче против «Бетиса» ― Рафинья заколотил гол с шикарной передачи Алекса Бальде.
Юный защитник получил гол в центре поля и самолично протащил его мимо половины игроков противника на огромной скорости.
Бальде мог бы забить сам, но решил отдать пас на Рафинью. Тому осталось только заколотить мяч с пары метров.
Бальде ― бриллиант!
кстати Раф то был сегодня хорош. где то да терял, где то не понимал куда дать пас, и ошибался но почти на каждую потерю делал 1 отбор, пашет будь здоров! без Усмана лучше.. по крайней мере нет пешехода на поле, ну и Барса куда более разнообразно атаковала. моменты исходили ото всех, и с разных сторон.. минимум индивидуализма((в меру!) и максимум командно!
Педри шикарный матч провел,если бы забил свои моменты.. но ладно, не нап он, можно понять и простить. Бус так же был хорош и Френки неплох! Лева был не так хорош но и неудачным его игру назвать нельзя. Кунде Бальде хорошо сыграли,хоть Кунде и забил в свои ворота, но и много потенциально опасных моментов Бетиса уничтожал еще до их появление. отлично читает игру, правоногий Умтити(до травмы). Араухо зверь! Крис также неплох.
из вышедших на замену Фати не понравился из за того что многовато берет на себя, и спешка в его игре явно мешает ему, и многовато потерь когда надо мяч держать. а Кессиэ и Ферран вообще не видно было, даже толком не касались мяч.. а так выходили то они на 10-13 минут, толком и оценивать их игру не все таки не стоит.
в целом сыграли хорошо, далеко не идеально, ошибки были, но все старались и сыграли если не хорошо то как минимум на поле не было игрока который провалил игру.