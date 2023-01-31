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🤯 Ла Лига запретила «Барселоне» тратить больше 10 млн евро в последний день трансферного окна! Клуб рассматривает только аренду 😲

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Хавьер Тебас
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Мемфис Депай Мемфис Депай
Жерар Пике Жерар Пике
Футбол Футбол

Запреты продолжаются.

Ла Лига установила лимит расходов для «Барселоны» на последний день трансферного окна в размере 10 миллионов евро, как сообщает Mundo Deportivo.

Сине-гранатовым разрешено использовать максимум 40% от того, что они получили при продаже Депая в «Атлетико Мадрид». Кроме того, уход Жерара Пике немного увеличил эту сумму.

Хавьер Тебас намекнул в понедельник, что у «Барселоны» есть возможность, чтобы подписать одного игрока, но они должны быть осторожны.

«Это правда, что у «Барсы» есть сумма для регистрации после ухода Мемфиса и Пике. Им придется принять решение. Ожидается, что в следующем сезоне дефицит «Барсы» составит более 200 миллионов евро, давайте посмотрим, как они начнут сокращать свои расходы на заработную плату», - сказал Тебас.

Считается, что «Барса» рассматривает возможность подписания игрока на правах аренды из-за этих ограничений.

5 комментариев

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Георгий Гуляев
Нужно искать нападающего. Если лева получит травму, фати ему не замена. А про рафинью и торреса и говорить не нужно.
+3
0
+3
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MK Gamer
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Брейтуэйт или Люк де Йонг, как думаете?
Luuk head goat
0
0
0
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Log in
Брейтуэйт или Люк де Йонг, как думаете?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MK Gamer
Жаба
+1
0
+1
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Вячеслав Новиков
Ну и мерзкий тип конечно это тебас
+5
-3
+2
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