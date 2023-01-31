🤯 Ла Лига запретила «Барселоне» тратить больше 10 млн евро в последний день трансферного окна! Клуб рассматривает только аренду 😲

Запреты продолжаются.

Ла Лига установила лимит расходов для «Барселоны» на последний день трансферного окна в размере 10 миллионов евро, как сообщает Mundo Deportivo.

Сине-гранатовым разрешено использовать максимум 40% от того, что они получили при продаже Депая в «Атлетико Мадрид». Кроме того, уход Жерара Пике немного увеличил эту сумму.

Хавьер Тебас намекнул в понедельник, что у «Барселоны» есть возможность, чтобы подписать одного игрока, но они должны быть осторожны.

«Это правда, что у «Барсы» есть сумма для регистрации после ухода Мемфиса и Пике. Им придется принять решение. Ожидается, что в следующем сезоне дефицит «Барсы» составит более 200 миллионов евро, давайте посмотрим, как они начнут сокращать свои расходы на заработную плату», - сказал Тебас.

Считается, что «Барса» рассматривает возможность подписания игрока на правах аренды из-за этих ограничений.