Глава Ла Лиги идет в атаку на Лапорту. Он собирается опубликовать компромат на президента «Барселоны»

Неизвестно, чем может закончиться такое противостояние.

«Барселона» и Ла Лиге уже некоторое время находятся по разным вопросам в состоянии войны. Похоже, что эта битва набирает обороты. По данным источников, президент Ла Лиги Хавьер Тебас в ближайшее время в рамках клеветнической компании против президента «Барселоны» Жоана Лапорты планирует обнародовать определенную информацию.

Эти двое конфликтовали из-за Суперлиги, сделки с инвестиционным фондом CVC и ограничений по зарплате, установленной Ла Лигой. «Барселона» считает, что лига относится к ней жестче, чем к остальным. У Тебаса и Лапорты непростые отношения, в то время как у предшественника Жоана − Жозепа Бартомеу, никаких проблем с главой Ла Лиги не было.

По словам La portera de Núñez, аккаунта, который первым сообщил, что Мбаппе не уйдет из «ПСЖ», в ближайшее время произойдет следующее:

«Ла Лига в лице Тебаса ищет того, кто сможет выдать в свет информацию о предполагаемом скандале с участием господина Лапорты. Сегодня Тебас был замечен в статьях, восхваляющих нынешнее руководство клуба. Он изо всех сил пытается скрыть тот факт, что экономический дрейф «Барселоны» за десятилетия был одобрен им самим. С чего вдруг бдительность удвоилась?»

Речь идет о рекламном материале Маркала Льоренте, который появился в Mundo Deportivo. В нем автор защищает Ла Лигу от обвинений в предвзятом отношении к «Барсе».

Льоренте − противоречивый персонаж. Ранее было раскрыто, что он получал сотни тысяч евро от Бартомеу, когда тот был президентом «Барселоны». Эти выплаты должны были гарантировать, что различные персонажи будут представлены в положительном или отрицательном свете в соответствии с пожеланиями Бартомеу. В прошлом Льоренте часто атаковал Лапорту.

Если в ближайшее время действительно появится компрометирующая информация, то похоже, что Тебас решил свергнуть президента «Барселоны».