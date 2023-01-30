Йорди Кройфф о класико в Кубке Короля: «Победа в Суперкубке уже забыта – нужно начинать все с нуля»

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройфф прокомментировал результаты жеребьевки полуфинала Кубка Короля, согласно которым «Барсу» ждет противостояние с «Мадридом».

«Это будут невероятные матчи мирового уровня. Если хочешь выиграть Кубок Короля, то нужно противостоять сильнейшим соперникам. Это особенная игра».

«Я уверен, что футболисты уже забыли о победе в Суперкубке Испании – прошел месяц. Нужно смотреть вперед. Мы боремся за все трофеи. «Мадрид» - наш исторический соперник, поэтому о Суперкубке мы не думаем – нужно все начинать с нуля».