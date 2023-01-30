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Йорди Кройфф о класико в Кубке Короля: «Победа в Суперкубке уже забыта – нужно начинать все с нуля»

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Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройфф прокомментировал результаты жеребьевки полуфинала Кубка Короля, согласно которым «Барсу» ждет противостояние с «Мадридом».  

«Это будут невероятные матчи мирового уровня. Если хочешь выиграть Кубок Короля, то нужно противостоять сильнейшим соперникам. Это особенная игра».

«Я уверен, что футболисты уже забыли о победе в Суперкубке Испании – прошел месяц. Нужно смотреть вперед. Мы боремся за все трофеи. «Мадрид» - наш исторический соперник, поэтому о Суперкубке мы не думаем – нужно все начинать с нуля».

1 комментарий

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прощай Роналду
Правильные вещи говорит Йорди, что было то было, нужно двигаться дальше и учиться играть без Дембеле и кого либо другого, удачи Барселоне
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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