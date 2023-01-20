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«Барселона» объявила о переходе Мемфиса в «Атлетико». А что там с покупкой Карраско?

Мемфис Депай Мемфис Депай
Барселона Барселона
Янник Феррейра Карраско Янник Феррейра Карраско
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Мемфис Депай официально стал игроком мадридского «Атлетико».

На официальном сайте «Барселоны» появилась информация о трансфере голландца. По соглашению о переходе Мемфиса «блауграна» получила первоочередное право выкупа Карраско у «матрасников».

Клуб не раскрывает точных деталей возможной покупки Янника. Но по информации ESPN, «блауграна» сможет купить бельгийца за 15-20 млн евро. Карраско хотел присоединиться к «Барселоне» уже в этом месяце, но клубы не смогли договориться об условиях перехода.

Yannick Carrasco Berharap Bisa Segera Gabung Barcelona | Liga Olahraga

В 2019 году «Барса» заплатила «Атлетико» 15 млн евро за первоочередное право покупки пяти игроков, среди которых были Хосе Хименес и Сауль, но так и не подписала ни одного из них.

Сообщалось, что фактически «блауграна» выплатила 15 млн евро, чтобы урегулировать разногласия с «матрасниками» по трансферу Антуана Гризманна.

Как считаете, нужно ли «Барсе» подписывать Янника? Делитесь мнением в комментах.

5 комментариев

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данислам дадыбаев
Теперь надо подписать Маркуса Тюрама он хороший нападающий мог бы пригодится отличное замена для Депая
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Егор_Зуев
Ответ VEN FIFA
Атлетико просто во все щели имеет руководство Барсы. Барса никогда не умела продавать своих игроков. Казалось бы не продавайте Депая вы ничего не потеряете будет опция доп в атаке и зп небольшая, но нет надо же отдать прямому конкуренту за гроши
За то мы их в лиге
0
0
0
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BurBon
Как обычно, все мутно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VEN FIFA
Атлетико просто во все щели имеет руководство Барсы. Барса никогда не умела продавать своих игроков. Казалось бы не продавайте Депая вы ничего не потеряете будет опция доп в атаке и зп небольшая, но нет надо же отдать прямому конкуренту за гроши
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Новиков
Я рад что он ушёл это на пользу пойдёт и ему и команде, очевидно что у него нет желания играть за Барселону, а у Хави нет на него планов, жаль что так дёшево ушёл
+2
0
+2
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