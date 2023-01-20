«Барселона» объявила о переходе Мемфиса в «Атлетико». А что там с покупкой Карраско?

Мемфис Депай официально стал игроком мадридского «Атлетико».

На официальном сайте «Барселоны» появилась информация о трансфере голландца. По соглашению о переходе Мемфиса «блауграна» получила первоочередное право выкупа Карраско у «матрасников».

Клуб не раскрывает точных деталей возможной покупки Янника. Но по информации ESPN, «блауграна» сможет купить бельгийца за 15-20 млн евро. Карраско хотел присоединиться к «Барселоне» уже в этом месяце, но клубы не смогли договориться об условиях перехода.

В 2019 году «Барса» заплатила «Атлетико» 15 млн евро за первоочередное право покупки пяти игроков, среди которых были Хосе Хименес и Сауль, но так и не подписала ни одного из них.

Сообщалось, что фактически «блауграна» выплатила 15 млн евро, чтобы урегулировать разногласия с «матрасниками» по трансферу Антуана Гризманна.

Как считаете, нужно ли «Барсе» подписывать Янника? Делитесь мнением в комментах.