Хави назвал трех игроков, которые могут заменить Левандовского в матче против «Атлетико»

В воскресенье «Барселоне» предстоит непростой выездной матч с «Атлетико».

Соперник и так не самый простой, при этом «блауграна» осталось без своей главной атакующей мощи – Роберта Левандовского. Поляк был удален в игре с «Осасуной», за что схлопотал трехматчевую дисквалификацию.

Хави назвал имена трех игроков, которые могут заменить Роберта в матче против команды Симеоне:

«Ферран более подвижен, он создает много пространства. Ансу великолепен в позиционировании. Это совершенно разные вещи. Оба могут играть на позиции «девятки». Также есть вариант с Мемфисом».

Торрес не очень хорошо смотрелся в матче против «Интерсити», как и Депай. Обоих Хави убрал с поля во втором тайме. Возможно, последний матч команды повлияет на выбор тренера и он захочет выпустить в старте Фати.

Кроме встречи с «Атлетико» Левандовски также не сыграет против «Хетафе» и «Жироны». Дисквалификация распространяется лишь на матчи Лa Лиги, так что мы вполне можем увидеть Роберта на поле в других соревнованиях.

А кем бы вы заменили Левандовского на месте Хави? Делитесь вашим выбором в комментах!