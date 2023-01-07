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Хави назвал трех игроков, которые могут заменить Левандовского в матче против «Атлетико»

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В воскресенье «Барселоне» предстоит непростой выездной матч с «Атлетико».

Соперник и так не самый простой, при этом «блауграна» осталось без своей главной атакующей мощи – Роберта Левандовского. Поляк был удален в игре с «Осасуной», за что схлопотал трехматчевую дисквалификацию. 

Robert Lewandowski suspension confirmed for Barcelona-Atletico Madrid| All Football

Хави назвал имена трех игроков, которые могут заменить Роберта в матче против команды Симеоне:

«Ферран более подвижен, он создает много пространства. Ансу великолепен в позиционировании. Это совершенно разные вещи. Оба могут играть на позиции «девятки». Также есть вариант с Мемфисом».

Торрес не очень хорошо смотрелся в матче против «Интерсити», как и Депай. Обоих Хави убрал с поля во втором тайме. Возможно, последний матч команды повлияет на выбор тренера и он захочет выпустить в старте Фати.

Кроме встречи с «Атлетико» Левандовски также не сыграет против «Хетафе» и «Жироны». Дисквалификация распространяется лишь на матчи Лa Лиги, так что мы вполне можем увидеть Роберта на поле в других соревнованиях.

А кем бы вы заменили Левандовского на месте Хави? Делитесь вашим выбором в комментах!

2 комментария

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Никита Мальковский
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Депай??? Хахахахахаха
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Егор Зуев
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Ну ладно Ферран, ну ладно Фати, но какой, блин, Депай?
Он показал себя, как играет, как относиться в общем к футболу
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