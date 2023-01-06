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«Пеп облысел, потому что слишком много думает». Агуэро объяснил, почему не готов быть тренером

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Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
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Серхио Агуэро заявил, что не собирается начинать тренерскую карьеру в ближайшее, одна из причин – Пеп Гвардиола.

Рассуждая о своем будущем в Twitch, Серхио в шутку признался, что не стремится облысеть, как каталонский тренер.

«Быть тренером непросто…Вы посмотрите на Пепа, он же облысел, потому что слишком много думает».

Несмотря на едкое замечание, Агуэро и Гвардиола хорошо ладили в «Сити», где нападающий забил 124 гола в 182 матчах под руководством тренера.

Агуэро был вынужден уйти из спорта в 2021 году из-за проблем со здоровьем, всего через пять месяцев после перехода из «Манчестер Сити» в «Барселону».

1 комментарий

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& Co1366
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Агуэро вряд ли будет тренером, а вот облысеть - не обязательно много думать.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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