«Пеп облысел, потому что слишком много думает». Агуэро объяснил, почему не готов быть тренером

Серхио Агуэро заявил, что не собирается начинать тренерскую карьеру в ближайшее, одна из причин – Пеп Гвардиола.

Рассуждая о своем будущем в Twitch, Серхио в шутку признался, что не стремится облысеть, как каталонский тренер.

«Быть тренером непросто…Вы посмотрите на Пепа, он же облысел, потому что слишком много думает».

Несмотря на едкое замечание, Агуэро и Гвардиола хорошо ладили в «Сити», где нападающий забил 124 гола в 182 матчах под руководством тренера.

Агуэро был вынужден уйти из спорта в 2021 году из-за проблем со здоровьем, всего через пять месяцев после перехода из «Манчестер Сити» в «Барселону».