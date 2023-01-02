Хави заявил, что Араухо и Торре сыграют против «Интерсити». Показываем на схеме, как может выглядеть состав Барсы»

В среду «Барселона» встретится с «Интерсити» в рамках 1/16 финала Кубка Испании.

Педри и Левандовски гарантировано пропустят матч, они не попали в заявку «блауграны» – Хави доступно объяснил причину отсутствия игроков в списке.

При этом тренер заявил, что Рональд Араухо и Пабло Торре в среду получат игровое время. Давайте представим, как в таком случае будет выглядеть состав «Барсы»:

Сообщается, что Иньяки Пенья был зарегистрирован в качестве игрока первой команды, так что вратарь может показать свой уровень уже в среду.

Вероятно, в матче появятся многие игроки, которые пропустили встречу с «Эспаньолом» 31 декабря. Среди таких футболистов – Эктор Бельерин, Эрик Гарсия, Алекс Бальде, Серджи Бускетс, Усман Дембеле и Ферран Торрес.

Как вам такой состав «сине-гранатовых»? Парни справятся с «Интерсити»?