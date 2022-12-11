По возвращении в «Барселону», Кунде ждет неприятный сюрприз

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде полностью сосредоточен на сборной Франции, в составе которой пытается выиграть свой первый чемпионат мира. Однако, по возвращении в клуб его ждет неприятный сюрприз.

По сообщениям издания Sport, возможно французу придется играть на позиции правого защитника до конца сезона. Йорди Кройфф и Жоан Лапорта подтвердили, что на усиления в январе рассчитывать не стоит, а к действующим правым защитникам команды Эктору Бельерину и Серджи Роберто тренер не испытывает доверия.

Получается, что Хави будет вынужден переместить Кунде из центра обороны направо. Он делал так несколько раз в августе и сентябре по ходу сезона. Жюль отлично справился с задачей, но дал понять, что это не его позиция, после чего вернулся в центр обороны.

Во время чемпионата мира Дидье Дешам использовал футболиста «Барселоны» исключительно в центре, но если Хави это будет нужно, то настоящий профессионал Кунде сделает то, что от него просят, хотя и выскажет свое мнение.