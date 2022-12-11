FC BARCELONA
Блог

По возвращении в «Барселону», Кунде ждет неприятный сюрприз

Эктор Бельерин Эктор Бельерин
Жюль Кунде Жюль Кунде
Барселона Барселона
Клубы
Хави Хави
Серджи Роберто Серджи Роберто
Футбол Футбол

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде полностью сосредоточен на сборной Франции, в составе которой пытается выиграть свой первый чемпионат мира. Однако, по возвращении в клуб его ждет неприятный сюрприз.

По сообщениям издания Sport, возможно французу придется играть на позиции правого защитника до конца сезона. Йорди Кройфф и Жоан Лапорта подтвердили, что на усиления в январе рассчитывать не стоит, а к действующим правым защитникам команды Эктору Бельерину и Серджи Роберто тренер не испытывает доверия.  

Получается, что Хави будет вынужден переместить Кунде из центра обороны направо. Он делал так несколько раз в августе и сентябре по ходу сезона. Жюль отлично справился с задачей, но дал понять, что это не его позиция, после чего вернулся в центр обороны.

Во время чемпионата мира Дидье Дешам использовал футболиста «Барселоны»  исключительно в центре, но если Хави это будет нужно, то настоящий профессионал Кунде сделает то, что от него просят, хотя и выскажет свое мнение.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные