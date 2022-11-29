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Энрике объяснил, почему Ансу Фати не сыграл ни минуты на ЧМ в Катаре

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Сборная Испании провела уже два матча на чемпионате мира в Катаре. «Красная фурия» набрала четыре очка и расположилась на первой строчке в своей группе.

Со сборной в Катар поехали многие игроки «Барселоны», в том числе юная звезда каталонцев – Ансу Фати. При этом игрок еще ни разу не вышел на поле Мундиаля.

Ансу Фати снова в старте испанской сборной — Футбол — LiveSport.Ru

Эту ситуацию попросили прокомментировать главного тренера команды. Вот что сказал Луис Энрике:

«Ансу Фати был последним, кого я включил в список игроков сборной. Я привез на турнир восемь форвардов. Это, наверное, та позиция, которая вызывала у меня больше всего сомнений. Надо сказать, мне очень нравится то, что я вижу, но у нас есть восемь потрясающих игроков. Восемь игроков, которые выбыли… Это позор, но они должны делать то, что делают. Нужно подготовиться ко встрече с тренером, тогда решение будет принято».

Ранее сообщалось, что Федерации футбола Испании недовольна отсутствием у Фати игрового времени на Мундиале.

Что думаете, должен ли Энрике выпустить Ансу в последнем матче группового этапа чемпионата мира?

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