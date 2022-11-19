«Он никогда не понимал моих шуток». Агуэро рассказал забавную историю про «очень серьезного парня» Тер Стегена

Бывший нападающий Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген за пределами поля очень серьезный парень. По словам Агуэро, немец никогда не понимал шуток, а временами и отвечал очень странно.

«Тер Стеген никогда не понимал моих шуток. Я как-то подошел к нему чудной походкой и сказал: «Привееееет, че как?». Он посмотрел на меня так, как будто я был самым странным человеком на земле – он очень серьезный парень», - цитирует Агуэро Mundo Deportivo.

Серхио делил раздевалку с Тер Стегеном пару месяцев, перед тем, как он был вынужден завершить карьеру.