«Не хочу видеть его рядом с футбольным полем»: болельщики выбрали идеальный состав «Барсы» на матч с «Викторией»

С точки зрения турнирного положения матч в Пльзени ни на что не влияет: «Виктория» гарантированно покидает еврокубки, а «Барселона» отправляется в Лигу Европы.

Поэтому Хави может дать отдохнуть лидерам команды, а у молодежи будет шанс показать себя в главном клубном турнире Европы.

Вот что об этом пишут фанаты «Барсы»:

💭 «Я прямо вижу, как Марк Касадо выходит в старте».

💭 «Педри должен был остаться в Барселоне вместе с Леви. Сегодня не хочу видеть его рядом с футбольным полем. Пусть отдохнет парень».

💭 «Нужна ротация. Основе необходим отдых».

💭 «Надеюсь, что Хави даст отдохнуть Френки и выпустит молодежь. Бельерина тоже нужно оставить в запасе. Хочется увидеть на поле Касадо».

💭 «Матч не влияет уже ни на что, основе нужна передышка, если мы хотим бороться за Ла Лигу и Лигу Европы. Пусть играют резервисты».

Состав «Барселоны» на матч против «Виктории» по версии болельщиков

Как считаете, каких игроков Хави должен выпустить в старте? С каким счетом закончится встреча? Делайте прогноз на матч в комментах!