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📸Лапорта зашел в судейскую после класико и потребовал объяснений по нескольким эпизодам. Показываем, что его возмутило

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«Барселона» уступила «Реалу» со счетом 1:3. После класико Жоан Лапорта зашел в судейскую и потребовал разъяснить ему решения арбитра в нескольких эпизодах.

Трудно спорить с тем, что действия судейской бригады не пошли на пользу каталонцам. Самые большие вопросы у Лапорты вызвал эпизод с фолом на Левандовском. Карвахаль повалил Роберта на газон, но ни арбитр, ни система VAR не отреагировали на действия защитника «сливочных»:

Эпизод произошел на 73-й минуте матча, если бы арбитр все же назначил пенальти, «Барса» вполне могла бы отыграться. Лапорту также смутил одиннадцатиметровый, назначенный после фола Гарсии на Родриго.

В официальном протоколе сказано, что Лапорте просто предложили покинуть судейскую. Обошлось без конфликтов.

А что думаете вы об этих эпизодах? Справедливо ли назначен пенальти в ворота «Барсы»? Стоило ли поставить одиннадцатиметровый за фол Карвахаля?

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