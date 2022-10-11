Хави не нравится, что фанаты «Барсы» освистывают Феррана Торреса и одного ветерана клуба

Во время пресс-конференции Хави рассказал, что думает о негативном отношении болельщиков к некоторым игрокам «Барсы»:

«Фанаты освистывают Жорди Альбу и Феррана Торреса? Мы пытаемся заставить болельщиков помогать нам, сохранять позитив, я не думаю ни о чем другом. Думаю, что все будет хорошо. Я хочу, чтобы фанаты гордились командой».

Болельщики «Барселоны» действительно регулярно освистывают Феррана Торреса. Но такое отношение «кулес» к полузащитнику вполне оправдано: Ферран выступает откровенно плохо. Он скорее мешает, чем помогает команде. В этом сезоне Торрес, которого клуб купил за 50 млн евро, забил всего один гол – в ворота чешской «Виктории» еще в начале сентября.

Альба же проиграл конкуренцию за место в старте Алексу Бальде. Жорди действительно стал выступать слабее, но нельзя забывать о его возрасте. К тому же, Альба сделал для «Барселоны» очень многое. Болельщикам стоит относиться к нему с большим уважением.