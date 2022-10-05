Матч «Барсы» с «Интером» закончился скандалом: почему не поставили пенальти за игру рукой Думфриса?

Во вторник «Интер» обыграл 1:0 «Барселону», но после матча больше всего обсуждали не тактику Индзаги и даже не 50 навесов «Барсы», а судейство – в самом конце арбитр матча Славко Винчич не поставил пенальти за игру рукой в штрафной от Дензела Думфриса.

Что случилось?

Из-за большого количества остановок и замен Винчич добавил ко второму тайму целых 8 минут. Каталонцы проигрывали, поэтому пошли в навал – и могли сравнять счет.

Серджи Роберто навесил с правого фланга в центр штрафной, где за мяч боролись защитник «Интера» Дензел Думфрис и Ансу Фати. Мяч попал в руку голландца, но ни Винчич, ни ВАР не увидели тут пенальти. Но почему?

Все дело в том, что на замедленном повторе видно, как во время единоборства Думфрис сначала (вроде бы) касается мяча головой, а затем тот попадает ему в руку. По современным трактовкам это «технический брак при явной игре в мяч». В этом случае фол не свистят и пенальти не ставят.

Еще раз можете глянуть момент в динамике.

Хави после матча не скрывал эмоций: «Я взбешен, потому что это несправедливость, с которой нам теперь жить дальше. Судье придется объясниться, я считаю, что там была игра рукой. Судьи играют важную роль в футболе и потому должны объяснять свои решения. Но мне он ничего сказать не захотел».

Эксперты тоже не согласны: не видят тут игры головой, а касание рукой считают достаточным для пенальти

Да, по мнению бывших арбитров – не только испанских, но и российских – это 11-метровый.

• Бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гоналес больше склонен к пенальти – но и решение ВАР понимает.

«Это пенальти, он задел мяч рукой. Еще это может быть предупреждение, потому что Ансу Фати собирается закончить атаку. Но для ВАР это не нарушение. Они интерпретируют, что рука была непреднамеренной или Думфрис ударил сначала головой», – объяснил Итурральде.

• Момент прокомментировал и экс-арбитр Павел Фернандес – тоже видит здесь нарушение. «Игрок «Интера» вытянул руку в явно неестественном положении. «Барселона» должна требовать объяснений. Это очевидный пенальти, который Винчич должен был назначить. Очень плохой вечер для словенского арбитра», – резюмировал испанец для Marca.

• Эпизод вызвал вопросы и у российского экс-арбитра Ильи Обломова. «Винчич не увидел руки у игрока «Интера». ВАР проверил – ничего не посоветовал. Я, честно, игры в мяч головой не увидел, а рука была в неестественном положении. Или была игра головой?» – спросил он в своем телеграм-канале.

• У бывшего судьи РПЛ Игоря Федотова схожее мнение. «По вторичным признакам на повторе можно увидеть, что игрок «Интера» не коснулся мяча головой – он не поменял свою траекторию вращения. В данном эпизоде следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Интера», так как мяч попал в руку, которая отставлена в сторону и находится в неестественном положении», – из телеграм-канала Федотова.

А что думаете вы?

Фото: кадры трансляции