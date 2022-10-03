Когда вкусы схожи: «Барса» и «Интер» интересовались игроками друг друга во время трансферного окна

Уже завтра в Лиге чемпионов сойдутся «Интер» и «Барселона» - это принципиальный матч для подопечных Хави и Симоне Индзаки, который может решить, кто из них попадет в плей-офф турнира. Интересно, что в рядах обеих команд есть игроки, которые вызывали интерес у соперника и имели все шансы противостоять завтра своим нынешним товарищам.

Лаутаро Мартинес

Нападающий «Интера» был объектом желания «Барсы» до пандемии. Клубы уже начали вести переговоры, футболист согласился на финансовые условия «сине-гранатовых». В итоге сделка не состоялась из-за падения доходов «Барселоны» в связи с коронавирусом.

Марцело Брозович

Каталонцы хотели укрепить свою полузащиту с помощью звезды «Интера» прошлым летом, воспользовавшись тем, что контракт хорвата заканчивался в июне. Итальянское издание La Repubblica сообщало, что «Барса» предложила Брозовичу соглашение на 5 сезонов и 8 млн евро в год, но в итоге состав команды Хави пополнил Франк Кессиэ.

Милан Шкриньяр

Центральный защитник «Интера» был на примете у «Барселоны» прошлым летом. Однако, в связи с высокими требованиями итальянского клуба в 34 млн евро за футболиста, у которого оставался год по контракту, «сине-гранатовые» выбрали Кристенсена - он перешел в клуб на правах свободного агента.

Ромелу Лукаку

Лукаку никогда не был приоритетным трансфером, но его имя попало в список «Барселоны» для усиления атаки. В клубе знали, что «Челси» хочет избавиться от футболиста, а «Бавария» ставила палки в колеса, не желая продавать Левандовски, поэтому в «Барсе» рассматривали Лукаку, как альтернативу поляку.

Эдин Джеко

Летом 2020 года, когда у руля «Барселоны» был Роналд Куман, ветерана «Интера» связывали с каталонцами. Выступая на тот момент за «Рому», Джеко даже лайкнул одну из публикаций об интересе к нему со стороны испанского клуба.

Жорди Альба

Контракт латераля «сине-гранатовых» заканчивается в 2024 году – «Интер» хотел подписать его Последние два года «Барселона» пытается продать Альбу и даже договорилась с «Интером», но сделка не состоялась, потому что футболист принял решение остаться на «Камп Ноу».

Алекс Бальде

После отказа Альбы и с учетом прогресса Бальде, в Италии проявили интерес к юному кантерано. Контакт Бальде с «Барсой» рассчитан до 2024 года, а сумма отступных составляет 500 млн евро – это и оттолкнуло «Интер».