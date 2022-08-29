Обамеянг – не первая жертва. Кражи в домах игроков «Барсы» уже давно являются проблемой

Кражи в домах футболистов «Барселоны» уже давно являются проблемой. Новой жертвой грабителей стал Обамеянг: в его дом ворвались неизвестные, избили его и угрожали оружием. Некоторые товарищи футболиста по команде тоже прошли через этот ужас.

Жерар Пике

Первым в составе «Барселоны» пострадал Пике: в июне 2018 года он находился в расположении сборной, а Шакира – в туре, грабители проникли в дом футболиста, когда там были его родители. Банда украла часы с украшениями. К счастью, никакой агрессии проявлено не было. Благодаря оперативным действиям полиции преступников быстро удалось задержать.

Нелсон Семеду

Семеду был правым латералем «Барселоны» с 2017 по 2020 год, он, как и Пике, проживал в районе Эсплугес де Лобрегат, и также стал жертвой грабежа. Дом футболиста ограбили, когда он принимал участие в Класико с «Мадридом». Бандиты вынесли 500 000 евро, а также украшения и часы.

Жорди Альба

Грабители ворвались в дом Альбы в 2018 году, когда он находился вместе с «Барселоной» в Милане. Как и у Пике, родители футболиста были дома. Полиция пояснила, что воры взломали сейф, при этом ни о содержании, ни о похищенной сумме не сообщается.

Кевин-Принс Боатенг

Футболист провел в каталонском клубе всего полгода, но за это время успел стать жертвой грабителей. В 2019 году Боатенг с командой принимал участие в матче против «Вальядолида», когда воры проникли в его дом и вынесли украшения, часы и 400 000 евро.

Артур

Бразилец стал еще одной жертвой грабителей: кража произошла во время матча между «Барселоной» и «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Пресса писала о том, что были похищены часы и другие ценные предметы, но хуже всего то, что банда угрожала мачете и отверткой брату футболиста, который был в тот момент в доме.

Ансу Фати

В ноябре 2021 года Ансу Фати стал жертвой ограбления. Футболист находился на «Камп Ноу» и с трибун наблюдал за матчем Ла Лиги между «Барселоной» и «Эспаньолом». Грабители пробрались на второй этаж дома, пока семья Фати смотрела игру по телевизору в гостиной. Услышав шум, родственники вызвали полицию.

Луис Суарес

В 2018 уругваец стал жертвой опытной банды, ранее ограбившей 38 шале. Из дома футболиста вынесли украшения, дорогостоящие сумки и электронику.

Самюэль Умтити

Четверо мужчин в капюшонах пробрались в дом футболиста, когда он смотрел на трибунах матч «Барселона» — «Валенсия». Они взломали входную дверь и забрали все содержимое сейфа.

Список пострадавших можно продолжать долго, и там будут не только игроки «Барсы»: Альваро Мората пострадал, когда играл за «Атлетико», Лукас Васкес, Каземиро и Иско – за «Реал Мадрид», Гарай был в «Валенсии», Томас Парти в «Атлетике» и Хоакин в «Бетисе».

После волны грабежей полиция предупредила футболистов о необходимости соблюдать меры предосторожности, особенно в публикациях в социальных сетях, где они часто показывают местоположение и обстановку своих домов.