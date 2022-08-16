«Барса» не будет объявлять о трансфере защитника, пока не зарегистрирует его

По сообщениям испанских СМИ, «Барселона» завершила подписание Маркоса Алонсо из «Челси» за 8 млн евро.

Однако, как уверяет Mundo Deportivo, клуб не станет объявлять о трансфере до тех пор, пока не будет уверен, что сможет зарегистрировать игрока.

Таким образом Алонсо придется подождать пока «Барса» сократит зарплаты или оформит крупную продажу, например Френки де Йонга, Обамеянга или Мемфиса Депая.

Алонсо не сыграл за «Челси» в этом сезоне ни одного матча и перестал тренироваться с клубом две недели назад.

Тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что левый защитник готовится покинуть английский клуб.