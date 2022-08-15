Хави отправил двух игроков на скамейку запасных после матча с «Райо». И уже выбрал замену

Хави отправит Гави и Андреаса Кристенсена на скамейку, «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» в воскресенье, 21 августа, сообщает Хави Мигель из Diario AS.

Идея босса «Барсы» состоит в том, чтобы заменить их Френки де Йонгом и Жюлем Кунде.

Кроме того, Миралем Пьянич займет место Серхио Бускетса в стартовом составе, так как ветеран сине-гранатовых получил красную карточку в прошлый раз.

Никаких других больших изменений в следующей игре не планируется.

Гави и Кристенсен не особо впечатлили в матче с "Райо" и были заменены уже на 60-й минуте.

Как считаете, кто из них должен играть в старте? Прав ли Хави?