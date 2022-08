Фанатам «Барсы» не понравились слова Кукурельи после его трансфера в «Челси». Обвиняют во вранье

В своем твите, посвященном переезду, Кукурелья сказал, что играть за «Челси» было его мечтой «с самого детства».

Hello Blues, I’m finally here! So proud of joining this team and happy to have achieved one of my dreams since I was a KID, to play for CHELSEA F.C. Can’t wait to get started! 💙 pic.twitter.com/aYw3foWR7k