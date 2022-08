Левандовски не разочаровал фанатов на презентации: уверенно набивал, держал мяч на голове и на груди

59 026 зрителей посетили презентацию Роберта Левандовски на «Камп Ноу». Не обошлось без традиционного шоу, когда новичок «Барсы» показывает свои умения с мячом. Роберт не подвел: уверенно набивал, держал мяч на голове и на груди.

Фаны «Барсы» прекрасно поменят много неудачных презентаций. Все началось с Усмана Дембеле, который перешел из дортмундской «Боруссии» в 2017 году за 105 млн евро и должен был заменить Неймара.

Вы же помните этот великий перфоманс?

Compared to this @Dembouz 😂😂😂 pic.twitter.com/04NkZs9Nrh

Но Усман – не единственный, кто провалил первый же контакт с мячом в форме «Барсы».

После него был Мартин Брейтуэйт...

Braithwaite showing off his skills that made him such a huge sucess at Middlesbrough 😂🔥 pic.twitter.com/C4bgZeseST