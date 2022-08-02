Если «Челси» перехватит Кукурелью у «Сити», «Барса» получит в состав двух новых игроков. Объясняем, как это возможно

Принцип домино в действии.

Этот принцип на трансферном рынке может заключаться в том, что «Барселона» в этом случае подпишет двух игроков из «Челси», которых «аристократы» пока не хотят отпускать.

Все начинается с того, что «Челси» должен подписать Марка Кукурелью. Если «синие» приобретут испанского левого защитника, они смогут позволить Маркосу Алонсо и Сезару Аспиликуэте присоединиться к «Барселоне».

Томас Тухель – большой поклонник футболиста. Тренер хочет, чтобы у Бена Чилуэлла появился сильный конкурент на левом фланге обороны. Кроме того, потенциального новичка могут использовать в качестве левого центрального защитника, пишет The Guardian.

«Челси» внимательно следил за Кукурельей еще в период игры за «Хетафе». Сейчас клуб надеется, что переговоры завершатся успешно. Кукурелья хочет оказаться в команде, где сможет развиваться и бороться за трофеи.

Лондонский клуб полностью договорился с 24-летним игроком об условиях личного контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Кукурелья примет предложение о контракте, сделанное «Челси», если клубу удастся согласовать с «Брайтоном» условия перехода. Сегодня между «Челси» и «Брайтоном» пройдут переговоры, в ходе которых клубы могут закрыть сделку.

Ранее стало известно, что лондонский клуб готов заплатить 50 млн фунтов за Кукурелью. Именно такую сумму просит за игрока «Брайтон». В минувшем сезоне воспитанник «Барселоны» сыграл 38 матчей за «чаек» во всех турнирах и забил 1 гол.