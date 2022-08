Суарес вернулся в Уругвай, а Лео записал ему эмоциональное обращение и передал самолет за 12 миллионов. Великие друзья

Луис Суарес вернулся в уругвайский «Насьональ Монтевидео».

Таким образом, Суарес возвращается в команду, в которой провел свой дебютный сезон (2005/06) на профессиональном уровне. После этого уругваец выступал в европейских клубах – «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселона» и «Атлетико».

Суарес является пятикратным чемпионом Испании (4 раза в составе «Барселоны», 1 раз – с «Атлетико»), обладателем титула Лиги чемпионов (2014/15). Вместе со сборной Уругвая выиграл Кубок Америки в 2011 году.

В прошлом сезоне нападающий забил 11 голов в 35 матчах чемпионата Испании.

Семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси поддерживает тесную дружбу с бывшей звездой «Барселоны». Этим летом они вместе отдыхали вместе на частном острове у Ибицы.

Чтобы помочь ему завершить переезд в Уругвай, Лионель одолжил другу свой частный самолет стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов, чтобы доставить его в Уругвай , сообщает The Sun.

У Месси также было эмоциональное послание для уругвайца, которое прозвучало во время его презентации в Национальном чемпионате Уругвая.❤️

Lionel Messi sends Luis Suárez a message as he joined Nacional: "Now I'm going to have to follow Nacional from here too... We Newell's fans don't have good memories with Nacional." 🇦🇷 pic.twitter.com/8Tbu3DYpUt