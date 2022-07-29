Им явно нужно поговорить. В сети завирусился мем с Кунде и Альбой, у которых ранее был зрелищный конфликт

Теперь наверняка будут вместе праздновать голы.

Дело было в 4-м туре прошлогодней Примеры – в матче, который закончился вничью 1:1 на бровке схлестнулись как раз Жорди Альба и Жюль Кюнде – первый толкнул в спину, второй зарядил мячом в лицо.

When Jules Kounde met Jordi Alba 👀 pic.twitter.com/0zsks1A0gf — ESPN FC (@ESPNFC) 28 июля 2022 г.

Жорди тут же упал на поле и схватился за лицо – хотя на повторах видно, что удар скорее пришелся в плечо. Судья Карлос дель Серро Гранде моментально достал красную карточку. Теперь со смехом, наверное, вспоминать будут.

Или нет😁