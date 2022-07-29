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Им явно нужно поговорить. В сети завирусился мем с Кунде и Альбой, у которых ранее был зрелищный конфликт

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Теперь наверняка будут вместе праздновать голы.

Дело было в 4-м туре прошлогодней Примеры – в матче, который закончился вничью 1:1 на бровке схлестнулись как раз Жорди Альба и Жюль Кюнде – первый толкнул в спину, второй зарядил мячом в лицо.

Жорди тут же упал на поле и схватился за лицо – хотя на повторах видно, что удар скорее пришелся в плечо. Судья Карлос дель Серро Гранде моментально достал красную карточку. Теперь со смехом, наверное, вспоминать будут.

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