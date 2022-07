Сбылась мечта: Левандовски прибыл в США и присоединился к «Барселоне»

Орел приземлился в Майами!

Новый игрок «Барсы» Роберт Левандовски присоединился к команде в США, где сине-гранатовые проводят предсезонное турне.

Левандовски вылетел в США после короткой встречи с руководством «Барселоны» в Испании, где ему вручили футболку нового клуба.

На видео, размещенном на официальной странице «Барсы» в Twitter, можно увидеть, как польский нападающий приветствует команду в отеле.

