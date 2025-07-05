Свежее обновление по Думфрису – фанаты довольны 🙂‍↕️

Marca сообщает, что «Барселона» вышла из гонки за подписание Дензела Думфриса.

Клуб доверяет Жюлю Кунде в качестве стартового правого защитника. Эрик Гарсия также рассматривается в качестве варианта на позицию. Ханси Флик верит, что Эктор Форт проявит себя на фланге обороны.

Удивительно, но фанаты довольны.

💭 «Отличная новость. Нам нужен не правый, а левый защитник».

💭 «Ну, он может быть хорошим дополнением. Тогда возьмем Леау и Рэшфорда».

💭 «Нам не нужен Думфрис, но Форт – это кошмар».

💭 «Нет денег – нет трансферов».

💭 «Потратьте все на Гримальдо».