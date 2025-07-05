🔥 На тер Стегена есть еще один претендент. Одно условие – бесплатно

И все-таки мы ждем ухода Марка-Андре тер Стегена. Не потому что он плох, а из-за совершенно беспросветных перспектив в команде Ханси Флика.

Немцу явно не светит месте в основе на будущий сезон, а лишь оно, помимо всей зарплаты по контракту, ему и надо.

И вот новая новость от Diario AS: голкипер «Барселоны» интересен «Интеру». Миланцы хотят подписать немца, но лишь на условии бесплатного перехода. Потенциальный уход Яна Зоммера при этом не обсуждается.

Ситуация такова, что последнее слово за тер Стегеном – у клубов не должно быть сложностей с трансфером.