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Первая тренировка «Баварии» показала, что Левандовски не хочет находиться в клубе

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В Твиттере горячо обсуждают первую тренировку мюнхенской «Баварии» и поведение Роберта Левандовского. Очевидно, поляк всеми силами показывает свое желание уйти.   

Левандовски хочет перейти в «Барселону», «Бавария» требует за нападающего минимум 50 миллионов евро. Каталонцы пока не располагают такой суммой, в итоге проигрывают все: «Барса» не может получить желанного игрока, «Бавария» страдает от поведения Левандовского, а сам Роберт мучается, тренируясь там, где, очевидно, не хочет даже находиться. 

Немецкое издание Bild описало поведение Левандовского на первой тренировке мюнхенцев. Выглядит все очень печально. 

Вопреки слухам, Левандовски все же появился на Зебенерштрассе, тренировочной базе «Баварии», но опоздал на шесть минут. Обычно 33-летний игрок одним из первых приезжал на тренировки.

Image: Alamy

В итоге Роберт начал разминку позже всех, при этом журналисты заметили, что поляк работал вяло и без «стопроцентной отдачи». 

Левандовски выглядел уныло, он почти не разговаривал со своими товарищами по команде, лишь перекинулся парой слов с Леоном Горецкой и Джамалом Мусиалой.

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С Юлианом Нагельсманном Роберт вообще не коммуницировал. Судя по фотографиям, Левандовского совершенно не интересовали тренерские установки. Он стоял дальше всех, регулярно отводил взгляд и потягивался. 

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В конце дня «Бавария» провела тренировочный матч, а Левандовски, играя за команду «А», ни разу не забил. Роберт не боролся за мяч, не проявлял инициативности. В итоге его команда потерпела поражение.

Проигравшим в качестве наказания нужно было отжиматься, но Левандовски такую идею не оценил. Вместо отжиманий он стоял в стороне, потягивая холодный напиток. 

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Поляк не стал задерживаться и покинул базу спустя 22 минуты после тренировки. 

Все это происходит на фоне слухов, связывающих «Барселону» и Левандовского: семья Роберта не вернулась в Мюнхен, жена подписалась на аккаунт «Барсы» в социальной сети, родственники нападающего даже получают угрозы. 

Кажется, «Баварии» нужно наконец расстаться с Левандовским и согласиться на ту сумму, которую предлагают «Барселона», иначе для мюнхенцев развернется наихудший сценарий. 

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