Первая тренировка «Баварии» показала, что Левандовски не хочет находиться в клубе

В Твиттере горячо обсуждают первую тренировку мюнхенской «Баварии» и поведение Роберта Левандовского. Очевидно, поляк всеми силами показывает свое желание уйти.

Левандовски хочет перейти в «Барселону», «Бавария» требует за нападающего минимум 50 миллионов евро. Каталонцы пока не располагают такой суммой, в итоге проигрывают все: «Барса» не может получить желанного игрока, «Бавария» страдает от поведения Левандовского, а сам Роберт мучается, тренируясь там, где, очевидно, не хочет даже находиться.

Немецкое издание Bild описало поведение Левандовского на первой тренировке мюнхенцев. Выглядит все очень печально.

- @BILD describes Robert Lewandowski's first training with the team today: The Pole put in a listless session. His body language was clearly showing that he wants to leave. Firstly, he arrived late to the meeting point, then was the last to appear on the pitch pic.twitter.com/FimxtrslZb