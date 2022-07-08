Четыре игрока, которые могут перейти в «Барсу» в ближайшее время

Этим летом «Барселона» подписала двух игроков, Кессиэ и Кристенсен уже были представлены фанатам.

Однако на этом охота «Барсы» на трансферном рынке не заканчивается. Каталонцы хотят укрепить состав новыми игроками. Вот четыре футболиста, которые наиболее близки к тому, чтобы стать третьим летним подписанием «сине-гранатовых».

Маркос Алонсо

В четверг стало известно, что «Барселона» достигла полного соглашения с испанским левым защитником. Лапорта встретился с боссом «Челси», в ходе беседы мужчины затронули вопрос о трансфере Алонсо.

Рафинья

Сообщается, что «Барселона» готова заплатить «Лидсу» 60 миллионов евро за 25-летнего форварда. При этом каталонцы переведут эту сумму тремя выплатами.

Жюль Кунде

«Барселона» может завершить подписание защитника быстрее, чем мы думаем. Кунде хочет играть на «Камп Ноу», «Барсе» просто нужно найти деньги, чтобы осуществить мечту Жюля.

Сесар Аспиликуэта

«Барселона» уже ведет переговоры с «Челси» о защитнике. На покупку Сесара «Барсе» не придется тратить много денег, а это большой плюс для каталонцев в текущей финансовой ситуации.