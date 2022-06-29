Кике Сетьен возвращается к работе после увольнения из «Барселоны»

Бывший тренер «Барселоны» Кике Сетьен готовится возобновить профессиональную деятельность. По сообщениям издания Ariyadihiah, Сетьен возглавит «Аш-Шабаб» - саудовский футбольный клуб из города Эр-Рияд, выступающий в Саудовской Премьер-лиге.

Сетьен должен подписать контракт на пять лет, он и его тренерский штаб из 4 человек будут получать 3,7 млн евро в год. Таким образом 63-летний специалист прервет затянувшийся на два года перерыв в своей карьере. Сетьен не тренировал после того, как покинул «Барселону» 17 августа 2020 года.

Работа в Саудовской Аравии станет вторым международным этапом для специалиста, в 2006 году он возглавлял сборную Экваториальной Гвинеи в течение трех месяцев.

Кике Сетьен провел в «Барселоне» 7 месяцев, он был уволен после поражения 8-2 от «Баварии» в августе 2020 года.