Йорди Кройфф продлит контракт с «Барселоной» еще на один сезон. Бывшему игроку и клубу осталось обсудить некоторые формальности, прежде чем подписать соглашение. В «Барселоне» ценят Кройффа за его работу в зимнее трансферое окно, именно он посоветовал футболистов, которые не стоили клуб ничего, но показали отличный результат.

Кройфф отлично сработался со спортивным руководством клуба: Хави и Матеу Алемани.

Йорди Кройфф – большой знаток европейского трансферного рынка, вместе с Хави он выбирает лучших футболистов, чтобы усилить состав «Барселоны». Когда игроки выбраны, то на сцене появляется Алемани, чтобы совершить сделку и соблюсти все сложные требования финансового Fair Play.

Контракт всего на год – это желание самого Кройффа, который предпочитает свободно распоряжаться своим будущим.