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Половина состава «Барселоны» гуляла на роскошной свадьбе Жорди Альбы

Жорди Альба Жорди Альба
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Жорди Альба и Ромарей Вентура поженились после 7 лет отношений и рождения двоих детей Пьеро и Бруны. Роскошная церемония состоялась в Утрере, откуда родом невеста, в усадьбе XVII века. На церемонии присутствовали друзья и родственники пары, в том числе товарищи Альбы по клубу и сборной.

Лео Месси в сопровождении супруги Антонеллы Роккуццо и двоих детей, Сеск Фабрегас с женой Даниэлой Семаан, тренер «Барселоны» Хави со супругой Нурией Кунильера, Луис Суарес с Софией Бальби посетили торжество. Также были замечены оба капитана «Барселоны»: Серджи Бускетс и Серджи Роберто с женами.

Жерар Пике отклонил приглашение, чтобы избежать столкновения с папарацци после расставания с Шакирой.

Среди приглашенных также были Рики Пуч, Марк Бартра, Коке, Серхио Рамос, Давид Де Хеа и Альваро Мората.

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