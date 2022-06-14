Андреас Кристенсен ждет возможности объявить о переходе в «Барселону»

Андреас Кристенсен станет одним из первых трансферов «Барселоны» на будущий сезон. Центральный защитник ждет, когда «сине-гранатовые» решат проблему с fair play в Ла Лиге и сделка станет официальной.

Три дня назад в «Челси» подтвердили, что Кристенсен не продлит свой контракт, поэтому его переход в «Барселону» - вопрос времени. Об этом говорит и сам футболист, отвечая на вопрос о своем будущем после матча между Данией и Австрией.

«Надеюсь, что скоро смогу назвать свою новую команду. Я знаю, что нужно подождать еще некоторое время. Я просто жду подходящего момента. К сожалению, не все зависит от меня. Нужно учитывать и другие моменты. Так что мне лучше помолчать и подождать еще чуть-чуть», - заявил Кристенсен датскому изданию ВТ.

Хотя футболист не подтвердил свой трансфер в «Барселону», он намекнул, что в конечном итоге он будет носить футболку каталонского клуба, назвав его привлекательным для игроков, хотя и переживающим сложный момент.

«Барселона» - один из величайших клубов Европы. Думаю, что игроков привлекает возможность выступать там, независимо от того, есть у клуба сложности или нет», - отметил Кристенсен.