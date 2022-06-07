Четыре будущих свободных агента предложили себя «Барселоне»

Пауло Дибала, Анхель Ди Мария, Алексис Санчес и Луис Суарес предлагали свои услуги «Барселоне» в последние несколько недель, сообщает Diario Sport.

Контракты этих футболистов с их клубами истекают в июле, поэтому они ничего не будут стоить «Барсе».

Среди них только Ди Мария мог бы оказаться в «Барселоне». Каталонцы рассматривают аргентинца в качестве дешевой альтернативы Рафинье – клуб должен будет только платить ему зарплату.

Остальные трое вряд ли будут играть за «сине-гранатовых». Ожидается, что Дибала перейдет в «Интер», а Суарес – в «Астон Виллу». Будущее Алексиса пока под вопросом.