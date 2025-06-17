😠 Фанаты недовольны позицией Деку по трансферу Уильямса – он хочет другого
Инсайды из «Барселоны» снова путают фанатов.
Diario Sport пишет, что спортивный директор «Барсы» Деку по-прежнему предпочитает Луиса Диаса вместо Нико Уильямса. Позиция Ханси Флика проще – его устроит любой из этих вариантов.
Между тем, газета также утверждает, что Деку встретился с агентом Уильямса. Но к футболисту начали проявлять активный интерес «Арсенал» и «Бавария», готовые выплатить 62 миллиона евро отступных.
Фанаты склоняются к Уильямсу.
💭 «Все хотят разного, но мнение Деку никогда не совпадает с позицией фанатов».
💭 «Крутая Стрижка – Уильямс. Стремная – Диас. Деку знает своих».
💭 «Нафиг Деку».
💭 «Чем вам не нравится Диас?»
Подойдет любой из них , так то…
Лишь бы потянули хоть кого-то в данных финансовых условиях …)
Просто каждый раз - мыльная опера с этими трансферами
Готов как болельщик Барсы следить за развитием и того состава, который есть сейчас
До лучших времен))
Пока Камп ноу не начнет давать то, что ожидается…и не распрощаются с теми, кто сильно мешают клубу и игре