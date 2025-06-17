😠 Фанаты недовольны позицией Деку по трансферу Уильямса – он хочет другого

Инсайды из «Барселоны» снова путают фанатов.

Diario Sport пишет, что спортивный директор «Барсы» Деку по-прежнему предпочитает Луиса Диаса вместо Нико Уильямса. Позиция Ханси Флика проще – его устроит любой из этих вариантов.

Между тем, газета также утверждает, что Деку встретился с агентом Уильямса. Но к футболисту начали проявлять активный интерес «Арсенал» и «Бавария», готовые выплатить 62 миллиона евро отступных.

Фанаты склоняются к Уильямсу.

💭 «Все хотят разного, но мнение Деку никогда не совпадает с позицией фанатов».

💭 «Крутая Стрижка – Уильямс. Стремная – Диас. Деку знает своих».

💭 «Нафиг Деку».

💭 «Чем вам не нравится Диас?»