🚨 Sky анонсировал важнейшие переговоры «Барселоны» по Нико Уильямсу – сработало!
Журналист Sky Флориан Плеттенберг анонсирует важные трансферные новости из «Барсы» в ближайшие сутки.
«У «Барсы» лучшие шансы в гонке за Нико Уильямса. Важные новые переговоры состоятся в ближайшие 24 часа.
Если каталонцы получат зеленый свет, то ожидается, что обсуждение выйдет на новый уровень. Ханси Флик полон решимости подписать вингера», – пишет журналист.
Отличные новости и для вас, друзья. Ведь это значит, что наше письмо сработало!
Может еще кого-нибудь предложим?