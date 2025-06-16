🚨 Sky анонсировал важнейшие переговоры «Барселоны» по Нико Уильямсу – сработало!

Журналист Sky Флориан Плеттенберг анонсирует важные трансферные новости из «Барсы» в ближайшие сутки.

«У «Барсы» лучшие шансы в гонке за Нико Уильямса. Важные новые переговоры состоятся в ближайшие 24 часа.

Если каталонцы получат зеленый свет, то ожидается, что обсуждение выйдет на новый уровень. Ханси Флик полон решимости подписать вингера», – пишет журналист.

Отличные новости и для вас, друзья. Ведь это значит, что наше письмо сработало!

Может еще кого-нибудь предложим?