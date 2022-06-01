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Эрик Гарсия комментирует возможный трансфер Алонсо и Аспиликуэты

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«Алонсо и Аспиликуэта? Они оба невероятные профессионалы, очень трудолюбивые. Они опытные игроки высокого уровня. Они демонстрируют свое мастерство в клубе и сборной, где являются игроками «основы», - отметил Эрик Гарсия в интервью Mundo Deportivo.

«Подписать игрока в оборону? Я думаю, что конкуренция только улучшает футболистов. Я готов, это было бы здорово».

По сообщениям источников, «Барселона» постарается заполучить и Аспиликуэту, и Алонсо. У обоих контракты закончатся через год, каталонцы рассчитывают подписать их по сниженной цене.

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