Нето хочет покинуть «Барселону»

Голкипер «Барселоны» Нето Мурара принял решение покинуть клуб этим летом. По контракту у него еще год, но бразилец решил искать новый вызов за пределами «Камп Ноу», чтобы получить больше игрового времени.

Нето перешел в «Барселону» летом 2019 года после соглашения с «Валенсией» об обмене на Силлессена.

Уже сейчас «Барселона» планирует сезон с Тер Стегеном в качестве основного голкипера и Иньяки Пеньей, в качестве запасного.

С тех пор, как Нето перешел в «Барсу» летом 2019 года, он сыграл только 20 матчей за «сине-гранатовых».