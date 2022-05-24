Стала известна основная проблема в трансфере Алонсо в «Барселону»

Маркос Алонсо хочет присоединиться к «Барселоне», а каталонцы были бы рады его видеть у себя в команде, сообщает Mundo Deportivo.

Есть только одна проблема: «Челси». «Синие» пока не ответили на запрос «Барсы» о переговорах о трансфере.

Говорят, что команда Премьер-лиги не хочет отпускать Алонсо, что побудило агента испанца прибыть в Лондон, чтобы обсудить его будущее с руководством «Челси».

Алонсо является приоритетом «Барсы» на позиции левого защитника, но терпение клуба на исходе. Если «Челси» потребуется слишком много времени, чтобы ответить, каталонцы переключатся на другие цели.