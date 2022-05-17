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Кулибали или Кунде? Стал известен выбор Хави

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Согласно Mundo Deportivo, Хави предпочитает, чтобы в его команде играл Жюль Кунде, а не Калиду Кулибали. Все просто: Кунде (23) младше Кулибали на семь лет.

Кулибали опытнее, но Кунде играет в Ла Лиге и знает турнир. Он также техничен и талантлив, у него есть все, чтобы добиться успеха в таком клубе, как «Барселона».

Французский защитник помог «Севилье» провести 16 сухих матчей в Ла Лиги в этом сезоне.

Однако подписать контракт с Кунде может быть сложно, возможно «Барсе» придется включить игроков в сделку.

Кого бы вы хотели видеть в «Барселоне? Кулибали или Кунде?

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