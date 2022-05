Перед стартом матча между «Бетисом» и «Барселоной», «сине-гранатовые» отдали дань традиции и вместе Хави, и командой арбитров во главе с Матеу Лаосом, сделали чемпионский коридор для «Бетиса», только что выигравшего Кубок Короля в противостоянии с «Валенсией».

🤝 SPORTSMANSHIP 👏 Guard of Honor for the 2022 Copa del Rey champions. Congratulations, @RealBetis_en! pic.twitter.com/fGWeKNIIP0