«Он сказал, что так нельзя тренироваться»: Агуэро рассказал, что у него было «много проблем» с Гвардиолой

«Как только Гвардиола прибыл в «Манчестер Сити», он сказал мне: «Ты не можешь так тренироваться». Я сказал: "Я всегда так делал. Я тренируюсь по-своему. Если вы хотите, чтобы я бежал к угловому флажку и обратно, я пойду и побегу, но я побегу по-своему", — сказал Серхио Агуэро Star+.

«Из-за этого у нас было много проблем. Когда он приехал, я мало играл. Со временем он привык к моему режиму тренировок, это был лишь вопрос времени», — добавил аргентинец.

Это довольно редкое явление, когда тренер вынужден мириться с тем, как тренируется его игрок.

В любом случае, это того стоило, ведь Агуэро стал настоящей легендой «Манчестер Сити», забив 260 голов в 390 матчах.

У аргентинца даже будет статуя в его честь возле «Этихад»