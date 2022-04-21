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Стали известны детали предложения «Барсы» Серджи Роберто - журналисты ожидают, что футболист отклонит его

Барселона Барселона
Серджи Роберто Серджи Роберто
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«Барселона» предложила Серджи Роберто новый контракт на год, сообщает Mundo Deportivo.

Сделка включает дополнительный годовой бонус, но заработная плата будет очень низкой.

В некоторых сообщениях утверждается, что речь идет о сумме в три раза меньше, чем полузащитник сейчас зарабатывает в клубе.

В Испании считают, что Роберто, скорее всего, отклонит новое предложение и покинет «Барселону» в конце сезона.

30-летний футболист в этом году не играл за «Барселону», так как продолжает проходить реабилитацию после операции.

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