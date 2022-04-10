Хави говорит о плюсах и минусах Эрика Гарсии, как центрального защитника

«Мы очень довольны Эриком Гарсией», — сказал Хави на последней пресс-конференции.

«Он не такой высокий, как, скажем, Араухо, но его лидерские качества… Он великолепен. Он предан делу. Он также отлично работает с мячом».

«Гарсия будет великим игроком «Барсы» в ближайшие годы», — заключил Хави.

Эрика Гарсию уже можно было в чем-то сравнить с легендарным Карлесом Пуйолем. Эрик [1,83 м] всего на 5 сантиметров выше великого игрока «Барсы» [1,78 м], и он также превосходен в игре в пас.

21-летний игрок впечатлил всех своим выступлением против «Айнтрахта» во Франкфурте, в отсутствие Жерара Пике.