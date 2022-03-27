Хави настаивает на том, чтобы «Барселона» сохранила Серджи Роберто в клубе, его контракт истекает в конце сезона, утверждает Mundo Deportivo.

Таким образом, каталонцы открыты для переговоров о новой сделке. Однако они настаивают на том, чтобы Роберто принял первоначальное предложение по зарплате, которое игрок посчитал слишком низким.

Серджи хочет, чтобы зарплата была снижена, как и у других капитанов. Позиции между сторонами остаются дистанцированными.

Последние два сезона 30-летний футболист боролся с травмами. В этом сезоне испанец забил два гола и сделал одну результативную передачу в 12 матчах за «Барсу».