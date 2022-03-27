FC BARCELONA
Блог

Хави настаивает на том, чтобы «Барселона» сохранила Серджи Роберто

Клубы
Хави Хави
Барселона Барселона
Серджи Роберто Серджи Роберто
Футбол Футбол

Хави настаивает на том, чтобы «Барселона» сохранила Серджи Роберто в клубе, его контракт истекает в конце сезона, утверждает Mundo Deportivo.

Таким образом, каталонцы открыты для переговоров о новой сделке. Однако они настаивают на том, чтобы Роберто принял первоначальное предложение по зарплате, которое игрок посчитал слишком низким.

Серджи хочет, чтобы зарплата была снижена, как и у других капитанов. Позиции между сторонами остаются дистанцированными.

Последние два сезона 30-летний футболист боролся с травмами. В этом сезоне испанец забил два гола и сделал одну результативную передачу в 12 матчах за «Барсу».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные