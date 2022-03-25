«Он был мне как старший брат»: Пике сожалеет, что не играл дольше с Пуйолем

«Пуйоль и я могли бы играть вместе дольше, но, к сожалению, его травма сильно повлияла на него», — сказал Жерар Пике в эфире Barca TV.

«Пуйоль был мне как старший брат, когда я пришел в «Барселону», он мне очень помог, и у нас прекрасные отношения».

«Мне было так весело, когда мы играли вместе», — добавляет Пике.

Пуйоль завершил карьеру в возрасте 36 лет. Ветеран, безусловно, отдал всего себя «Барсе», поскольку он никогда не играл ни за какой другой клуб, на его счету 593 матча за «сине-гранатовых».