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«Он был мне как старший брат»: Пике сожалеет, что не играл дольше с Пуйолем

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«Пуйоль и я могли бы играть вместе дольше, но, к сожалению, его травма сильно повлияла на него», — сказал Жерар Пике в эфире Barca TV.

«Пуйоль был мне как старший брат, когда я пришел в «Барселону», он мне очень помог, и у нас прекрасные отношения».

«Мне было так весело, когда мы играли вместе», — добавляет Пике.

Пуйоль завершил карьеру в возрасте 36 лет. Ветеран, безусловно, отдал всего себя «Барсе», поскольку он никогда не играл ни за какой другой клуб, на его счету 593 матча за «сине-гранатовых».

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