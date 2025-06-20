📸🎥 «Барселона» презентовала Жоан Гарсию. На подписании контракта новичок обнимался с Лапортой

Жоан Гарсия – новый голкипер «Барселоны», теперь официально. «Блауграна» подписала контракт с вратарем, за которого выплатит «Эспаньолу» 25 млн евро отступных.

Соглашение с Гарсией рассчитано до 2031 года. На подписании контракта новичок на радостях обнял Лапорту.

Без официальной фотографии никак.

Похвастался своей новой формой.

Первые слова Гарсии в качестве нового голкипера «блауграны»:

«Я так долго ждал этого дня, наконец он настал, теперь я очень счастлив. Я пришел сюда, чтобы добиваться успехов с командой, хочу продолжать побеждать и расти как вратарь. Этот проект очень интересен, тут собралась отличная команда, в ней много молодых игроков, многих из которых я уже знаю. С нетерпением жду момента, когда смогу начать играть вместе с ними».

Какие ожидания от новичка?

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