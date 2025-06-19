📸🎥 Как сейчас выглядит «Камп Ноу»? Лапорта обещает вернуться на арену осенью

Весь прошлый сезон «Барселона» провела на «Монжуике», на домашнем «Камп Ноу» все еще идут строительные работы.

Жоан Лапорта делится свежими новостями:

«Мы хорошо выступали на «Монжуике», чтобы продвигать ремонтные работы на «Камп Ноу». Мы планируем вернуться на «Камп Ноу» осенью, с сентября мы намерены вернуться в Ла Лигу с минимальными гарантиями. Первое испытание арены пройдет в августе на Кубке Гампера, про вместимость пока сказать сложно.

Нужно понимать, что это не реновация, а строительство новой арены. Мы хотим выступать на современном стадионе. Это то наследие, которое мы оставим нашим детям и внукам».

А как сейчас выглядит «Камп Ноу»? Состояние стадиона на 16 июня:

А вот кадры от 19 июня, журналист Дани Пардо отмечает: «Рабочие начали убирать мусор и облагораживать территорию вокруг стадиона».

Ваши ставки: успеют к осени?

Три в Испании, два в Англии, один в Италии – столько топ-стадионов появится в ближайшие пять лет 😮