Тренер «Галатасарая»: «Если бы Ла Лига началась сейчас, «Барса» была бы претендентом на титул»

«Я смотрел много игр «Барсы» в этом году и могу сказать, что если бы они начали сезон сейчас, то претендовали бы на титул в Ла Лиге», - заявил главный тренер «Галатасарая» Доменек Торрент в интервью.

«Они также все еще играли бы в Лиге чемпионов. Раньше с Хави они играли хорошо, но с трудом забивали», — добавил Торрент.

Оценка Торрента недалека от истины: «Барса» - лидер Ла Лиги в 2022 году по набранным очкам.

«Блауграна» забила как минимум 4 гола в последних 3 матчах. Такого не было с тех пор, как Лионель Месси покинул «Барселону».

Команде Торрента придется много защищаться, когда 10 марта «Барса» встретит его турецкую команду на «Камп Ноу».