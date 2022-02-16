Роберто попросил агента найти ему новый клуб

По сообщению ARA, Серджи Роберто поручил своему агенту найти клубы, заинтересованные в его бесплатном трансфере летом.

Хави хочет дать полузащитнику немного игрового времени после того, как он восстановится после травмы. Главный тренер считает, что 30-летнему футболисту следует продлить контракт.

Но не все в иерархии «Барсы» согласны с Хави. Переговоры о контракте с полузащитником приостановлены.

Сам Роберто предполагает, что покинет «Камп Ноу». Очевидно, он хотел бы остаться, но это не зависит от него.